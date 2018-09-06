Обновлена рекомендуемая форма реестра для tax free

Управление ФНС по Челябинской области напоминает о том, что ФНС России обновила рекомендуемую форму реестра для подтверждения ставки 0% при компенсации НДС.

В соответствии с подпунктом 2.11 пункта 1 статьи 164 НК РФ налогообложение налогом на добавленную стоимость производится по налоговой ставке 0% при реализации услуг по компенсации суммы налога физическим лицам - гражданам иностранных государств, имеющим право на такую компенсацию на основании статьи 169.1 НК РФ.

До 1 октября 2018 года для обоснования применения ставки 0% и налоговых вычетов налогоплательщик представляет в бумажном виде в налоговый орган перечень документов (чеков), в котором указывает сведения:

из документов (чеков) для компенсации налога; о выплате такой компенсации; о размере налоговой базы по НДС, к которой применена ставка 0%.

С 1 октября 2018 года для подтверждения обоснованности применения ставки 0% в налоговый орган в электронном виде налогоплательщикам необходимо представлять реестр сведений из документов (чеков) для компенсации суммы налога, содержащих отметку таможенных органов Российской Федерации, подтверждающую вывоз товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза в электронной форме.

В целях упрощения подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% по налогу на добавленную стоимость ФНС России рекомендует налогоплательщикам до 1 октября 2018 года направлять в налоговые органы в электронной форме перечень документов (чеков) для компенсации суммы налога, предусмотренные пунктом 3.10 статьи 165 НК РФ, по форме и формату Реестра.

Данное разъяснение доведено до сведения налоговых органов письмом ФНС России от 30.08.2018 № ЕД-4-15/16779@.