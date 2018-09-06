Росфинмониторинг говорит не всю правду?

Есть проблема, которая касается чуть ли не всех бизнесменов, — это угроза блокировки банковских счетов.

На этот счет существуют сотни критериев, на основании которых ваши счета могут быть заблокированы, и многие из этих критериев достойны пера какого-нибудь знаменитого юмориста.

Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила нам ответы на вопросы в информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ в части функционирования механизма „реабилитации“ клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании», которое кратко прокомментировал Владмир Туров.

Итак, первый вопрос: «Ведет ли Росфинмониторинг какой-либо список лиц, участвующих в сомнительных операциях?»

Росфинмониторинг ответил лукаво... Цитирую часть ответа: «Ведение Росфинмониторингом каких-либо перечней лиц, участвующих в сомнительных операциях, действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено». Какой хитрый ответ... Добавлю от себя вместо Росфинмониторинга: но это совсем не означает, что такого списка нет, и его кто-то не ведет. По моим сведениям, этот список есть, и он ведется, — Владимир Туров.

Второй вопрос: «Вправе ли Росфинмониторинг выдать распоряжение кредитным организациям о блокировке счетов, ограничить или запретить выдачу банковских карт, установить запрет на открытие банковского счета (вклада), ввести ограничения на использование дистанционного банковского обслуживания (ДБО)?». Конечно же, Росфинмониторинг опять выкрутился. Он отвечает, что всем этим занимается исключительно Центральный банк. И коммерческие банки по своему собственному усмотрению, используя правила внутреннего контроля, занимаются блокировкой счетов и отказом в расчетно-кассовом обслуживании.

Я охотно верю Росфинмониторингу: действительно, Росфинмониторинг сам этим не занимается. Просто представители Росфинмониторинга присутствуют в каждом коммерческом банке, но про это в данном документе ничего не написано, — Владимир Туров.

О других ответах Росфинмониторинга, в которых, по мнению Владимира Турова, ведомство говорит только часть правды, читайте здесь.