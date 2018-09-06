Налоговики вправе запросить у компании характеристику на бывшего работника

Налоговики в ходе выездной проверки вправе запрашивать у компании любые документы, касающиеся даже бывших сотрудников, не связанных с проверяемым контрагентом. Кроме того, фискалы в рамках проверки могут затребовать у работодателя предоставить характеристики на таких работников.

Федеральная налоговая служба своим письмом № ЕД-4-2/14951@ от 02.08.2018 указала на отсутствие противоречий в таких действиях законодательству о персональных данных.

Кроме того, ФНС напомнила, что если у компании возникли вопросы о предоставлении информации налоговикам, то это не дает налогоплательщику права отложить её предоставление до получения разъяснений.

А для тех компаний и ИП, которые не успеют предоставить документы в отведенный срок предназначен штраф в 10000 рублей.