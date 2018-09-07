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Отказали работнику в выборе зарплатного банка? Получите штраф

Минтруд предложил ввести штрафы для работодателей за нарушения прав сотрудников в выборе зарплатного банка. Проект поправок в Кодекс об административных нарушениях представила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщил корреспондент РБК.

«За нарушение работодателем установленных норм предлагается включить изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы в отношении работодателей в размерах: для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. и наконец для юридических лиц — в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.», — сообщила Голикова.

Одновременно Минтруд разработал проект поправок в Трудовой кодекс, предполагающий увеличение срока подачи работником заявления о замене банка для перечисления зарплаты с 5 до 15 дней до дня выплаты зарплаты. Необходимость таких изменений связана с тем, что крупные организации просто не успевают обработать заявления работников о смене банка.

Отметим, что почему-то права работников бюджетных учреждений Минтруд не волнуют. Ведь их насильно перевели на карты платежной системы «Мир».

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