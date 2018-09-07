В отношении вернувшегося в Россию бизнесмена из списка Титова возобновили дело

Прокурор отменил постановление о прекращении уголовного преследования в отношении бизнесмена из списка Титова Андрея Каковкина.

Так называемый список Титова был составлен по итогам встречи Бориса Титова с предпринимателями, скрывающимися от российского правосудия в Лондоне, напоминает РБК. В него вошли бизнесмены, которые хотели бы вернуться на родину, но опасаются уголовного преследования. По возвращении в Россию Титов передал список президенту Владимиру Путину.

10 августа уголовное преследование Каковкина было прекращено из-за отсутствия состава преступления, а через две недели районная прокуратура подтвердила обоснованность этого решения.

Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной заявил «Интерфаксу», что решение об отмене прекращения уголовного дела было принято на законных основаниях — для устранения процессуальных нарушений.

«Прокуратура действует строго в соответствии с тем, что мы заявляли ранее. Все вернувшиеся в Россию бизнесмены из так называемого „лондонского списка“ находятся на свободе. Вместе с тем, по возбужденным в отношении них уголовным делам продолжаются необходимые действия», — подчеркнул Куренной.

Между тем ранее Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что не все российские предприниматели из так называемого «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, находящиеся за рубежом в розыске, могут попасть под изменение меры пресечения для их возвращения на Родину.