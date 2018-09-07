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Путин внес законопроект о сохранении льгот по имущественным налогам для «предпенсионеров»

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект федерального закона, который предусматривается сохранение федеральных льгот по имущественным налогам, предоставляемым в настоящее время пенсионерам, для физических лиц, соответствующих условиям назначения пенсии, действующим по состоянию на 31 декабря 2018 г.

Таким образом, лица «предпенсионного возраста» смогут получать налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Предложение сохранить эти льготы содержалось в  обращении Президента  РФ к гражданам 29 августа 2018 года.

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