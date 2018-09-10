Силуанов считает, что в ближайшие шесть лет не нужно менять НДФЛ

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет плоскую шкалу НДФЛ менять точно нет смысла, а дальше будет видно.
По его словам, плоская шкала подоходного налога является, в том числе, конкурентным преимуществом, и многие страны говорят о стремлении сокращать дифференциацию между уровнями своей прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц.
«Это дискуссия как в одну, так и в другую сторону. Но на мой взгляд, сейчас вот, в настоящее время, в предстоящую шестилетку нам нет смысла менять условия налогообложения по подоходному налогу, а там посмотрим», — сказал глава Минфина.
Он указал на необходимость придерживаться стабильности налоговой системы, пишет РИА Новости.
«Мы говорим, что сейчас, слава богу, этот налог работает, хорошо администрируется, собирается. Люди знают, сколько они будут платить сегодня, завтра, через три, пять лет», — подытожил Силуанов.
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