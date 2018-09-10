Силуанов считает, что в ближайшие шесть лет не нужно менять НДФЛ

ale96433132 "Нет, с этим нельзя смириться".Согласен. Все объяснения должны быть на уровне семьи. Мои дети уже... Как будут индексировать пенсии в ближайшие три года

ale96433132 Да по фигу уже что он там внёс или вынес. Этот президент сломался, дайте нам другого. Путин внес законопроект о сохранении льгот по имущественным налогам для «предпенсионеров»

ale96433132 Работодатели мириться с этим не будут. Этот "закон" исполняться не будет. Работник, заикнувшийся ... Отказали работнику в выборе зарплатного банка? Получите штраф

ale96433132 То есть, вместо грубого бандитского приставления финансового ножа к горлу предпринимателя или бан... Одна из целей ФНС - стать незаметной

frolova lena "Бабкина является заместителем председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуника... Надежду Бабкину обвинили в отмывании бюджетных денег

dana А смысл мне отчислять что-то в ПФР, а не в банк? Чтобы потом оне опять развели ручками - денег не... Систему индивидуального пенсионного капитала пока обсуждать не будут

room111 Еще с перестройки держу большую часть сбережений в капусте, мостиках и драгметаллах. Ни разу не п... Курс евро превысил отметку в 80 рублей

y.ponomarev Может. Нужно либо больше вязать для обслуживания своей деятельности, либо не вязать вовсе. Это же... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

VikaV2193 560 000*12=6 720 000 в год /10 000 = 672 да примерно 700 чел, пенсионеров 40 млн а если еще... Как Пенсионный фонд тратит наши деньги: новое расследование ФБК

lilgor88 Nаdine, Вы писали:lilgor88, Вы писали:А обещанная президентом 1000 рублей в месяц пенсионерам? Эт... Как будут индексировать пенсии в ближайшие три года

Nаdine lilgor88, Вы писали:А обещанная президентом 1000 рублей в месяц пенсионерам? Этот бонус, что с ни... Как будут индексировать пенсии в ближайшие три года

Nаdine О Боже мой, какой же вздор "они" несут. Интересно, какая зар.плата у этого "деятеля". За наши нал... Одна из целей ФНС - стать незаметной

VikaV2193 Экосистема для налогоплательщиков - это,что еще удумал то? Мы теперь в ФНС жить будем должны, что... Одна из целей ФНС - стать незаметной

VikaV2193 Может. Нужно либо больше вязать для обслуживания своей деятельности, либо не вязать вовсе. ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

VikaV2193 Хватит чего то ждать и требовать от государства. Мы вам ничего не должны. Почему вы ждёте, что я... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

titova-tlt natalisa52, Вы писали: До сегодняшнего дня самая не заметная я , потому что уже более ... Одна из целей ФНС - стать незаметной

titova-tlt room111, Вы писали:Аренда... мдаа... На самом деле за эти деньги можно платить пенсию всего лишь ... Как Пенсионный фонд тратит наши деньги: новое расследование ФБК

spv7715 номер карты 4182 6001 0235 0948 просит перевести ему от 500 до 1700рублей. Взламывая аккаунт... Как можно найти мошенника по номеру карты?

y.ponomarev Не было бы споров, если бы взносы ИП были как раньше - 7000 руб, а не 32 000 руб. С учетом текуще... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты