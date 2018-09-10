Названы пять регионов - лидеров рынка труда

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитало индекс рынка труда в регионах по итогам 2017 года. Он строится на основе оценки ключевых показателей сектора и позволяет определить не только уровень занятости, но и привлекательность для потенциального работника того или иного субъекта. При расчете проанализировали девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия, а также емкость рынка труда.

Первые пять регионов-лидеров сохранили свои позиции по сравнению с предыдущим годом. Первое место занимает Москва (91,0 балла), второе — Санкт-Петербург (89,3 балла), третье место — Московская область (80 баллов), потом — Ханты-Мансийский автономный округ (74,8 балла), на пятом — Татарстан (69,6 балла). У всех перечисленных регионов за год индекс вырос.

В средней части списка значение индекса регионов отличается незначительно — разница практически везде не превышает одного балла.

У семи субъектов федерации значение индекса составило менее 20 баллов — Ингушетия, Тыва, Карачаево-Черкесия, Чечня, Республика Алтай, Северная Осетия и Кабардино-Балкария.