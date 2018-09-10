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Доллар превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже поднялся выше 70 руб.

По состоянию на 12:24 доллар снизился на 10 коп., до 69,81 руб./$. Курс евро достигает 80,8 руб./€.

В последний раз выше этого уровня курс американской валюты на Московской бирже поднимался 16 марта 2016 года, когда доллар стоил 71,44 руб.

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