Доллар превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года

frolova lena Знаете, за этим сами чиновники должны следить и прокуратура я о них и говорю Надежду Бабкину обвинили в отмывании бюджетных денег

MissCherie Пока дыру не залатали, либо активней и рентабельней вяжите, либо не вяжите вовсе. И переезж... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К Т.е когда ранее ее назначали на этот пост, это было как бы ни кому не известно? Знаете, за ... Надежду Бабкину обвинили в отмывании бюджетных денег

ale96433132 "Нет, с этим нельзя смириться".Согласен. Все объяснения должны быть на уровне семьи. Мои дети уже... Как будут индексировать пенсии в ближайшие три года

ale96433132 Да по фигу уже что он там внёс или вынес. Этот президент сломался, дайте нам другого. Путин внес законопроект о сохранении льгот по имущественным налогам для «предпенсионеров»

ale96433132 Работодатели мириться с этим не будут. Этот "закон" исполняться не будет. Работник, заикнувшийся ... Отказали работнику в выборе зарплатного банка? Получите штраф

ale96433132 То есть, вместо грубого бандитского приставления финансового ножа к горлу предпринимателя или бан... Одна из целей ФНС - стать незаметной

frolova lena "Бабкина является заместителем председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуника... Надежду Бабкину обвинили в отмывании бюджетных денег

dana А смысл мне отчислять что-то в ПФР, а не в банк? Чтобы потом оне опять развели ручками - денег не... Систему индивидуального пенсионного капитала пока обсуждать не будут

room111 Еще с перестройки держу большую часть сбережений в капусте, мостиках и драгметаллах. Ни разу не п... Курс евро превысил отметку в 80 рублей

y.ponomarev Может. Нужно либо больше вязать для обслуживания своей деятельности, либо не вязать вовсе. Это же... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

VikaV2193 560 000*12=6 720 000 в год /10 000 = 672 да примерно 700 чел, пенсионеров 40 млн а если еще... Как Пенсионный фонд тратит наши деньги: новое расследование ФБК

lilgor88 Nаdine, Вы писали:lilgor88, Вы писали:А обещанная президентом 1000 рублей в месяц пенсионерам? Эт... Как будут индексировать пенсии в ближайшие три года

Nаdine lilgor88, Вы писали:А обещанная президентом 1000 рублей в месяц пенсионерам? Этот бонус, что с ни... Как будут индексировать пенсии в ближайшие три года

Nаdine О Боже мой, какой же вздор "они" несут. Интересно, какая зар.плата у этого "деятеля". За наши нал... Одна из целей ФНС - стать незаметной