Доллар превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года

Закон об ОРД никто не отменял только расширяют
ЛПХ спасет всех!!! законно ничего не платишь.
Знаете, за этим сами чиновники должны следить и прокуратура я о них и говорю
Очень "новая". И дальше то что? Что делать, Лёх?
Граждане, не волнуйтесь, Алексей со школоты ден...
ale96433132, Вы писали:А кто нибудь понял как вообще будет назначаться пенсия. было 60 лет 15 лет...
Испохабили этот закон так ,что теперь размер пенсию будет зависит от того,с какой ноги вста...
Пока дыру не залатали, либо активней и рентабельней вяжите, либо не вяжите вовсе. И переезж...
ZZZhanna, Вы писали: сейчас стало сложнее: если будет плохо работать, уволить его уже нельзя. &n...
Т.е когда ранее ее назначали на этот пост, это было как бы ни кому не известно? Знаете, за ...
А кто нибудь понял как вообще будет назначаться пенсия. было 60 лет 15 лет стажа 30 пенсионных ба...
я так понял понятие "нормирование" в рамках 44-ФЗ пенсионному не знакомо?
театр абсурда, я думал что в 90 все увидел
devasman, Вы писали:Natali Kr, Вы писали: Вы меня не слышите к сожалению. Конструктивного об...
"Нет, с этим нельзя смириться".Согласен. Все объяснения должны быть на уровне семьи. Мои дети уже...
Этот закон ухудшит положение возрастных работников. Дорога в мелкий частный бизнес уже точно закр...
А кто нибудь понял как вообще будет назначаться пенсия. было 60 лет 15 лет стажа 30 пенсионных ба...
Да по фигу уже что он там внёс или вынес. Этот президент сломался, дайте нам другого.
Работодатели мириться с этим не будут. Этот "закон" исполняться не будет. Работник, заикнувшийся ...
сейчас стало сложнее: если будет плохо работать, уволить его уже нельзя. А по какой стать...
Очень "новая". И дальше то что? Что делать, Лёх? Для начала поддерживать своим присутствием...
То есть, вместо грубого бандитского приставления финансового ножа к горлу предпринимателя или бан...
"Бабкина является заместителем председателя комиссии Мосгордумы по
культуре и массовым коммуника...
А смысл мне отчислять что-то в ПФР, а не в банк? Чтобы потом оне опять развели ручками - денег не...
"Отметим, что почему-то права работников бюджетных учреждений Минтруд не волнуют."Можно поду...
ну ему наверное две пенсии будут выплачивать, если доживет до них
Еще с перестройки держу большую часть сбережений в капусте, мостиках и драгметаллах. Ни разу не п...
Может. Нужно либо больше вязать для обслуживания своей деятельности, либо не вязать вовсе. Это же...
560 000*12=6 720 000 в год /10 000 = 672 да примерно 700 чел, пенсионеров 40 млн а если еще...
Каким образом характеристика на конкретное физлицо (не имеющего распорядительных функций) необход...
Nаdine, Вы писали:lilgor88, Вы писали:А обещанная президентом 1000 рублей в месяц пенсионерам? Эт...
lilgor88, Вы писали:А обещанная президентом 1000 рублей в месяц пенсионерам? Этот бонус, что с ни...
Вот твари. И так это пособие 3 копейки, жить на него нельзя. Но хоть какое-то подспорье. И то у л...
О Боже мой, какой же вздор "они" несут. Интересно, какая зар.плата у этого "деятеля". За наши нал...
Экосистема для налогоплательщиков - это,что еще удумал то? Мы теперь в ФНС жить будем должны, что...
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