В преддефолтном состоянии находится каждый десятый банк в России

В преддефолтном состоянии находится практически каждый десятый банк, имеющий лицензию ЦБ. На 1 июля в стране таких было 524.

За первое полугодие 2018 года 27 банков признали свою неплатежеспособность, а в ближайший год еще 48 кредитных организаций могут объявить дефолт, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Угрозой для банковского сектора является дальнейшее падение рубля, а под ударом окажутся банки с долгом в иностранной валюте, полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, сообщает Finanz. Критический курс находится на уровнях выше 70 рублей за доллар: пробитие этого порога вызовет нехватку капитала у ряда крупных российских банков, что может привести к заморозке выплат по субординированному валютному долгу. Каждые 5 рублей роста курса доллара снижают достаточность капитала банков на 20 базисных пунктов.

Ту же оценку дает международное рейтинговое агентство Fitch: курс выше 70 рублей за доллар может оказаться "проблемой для некоторых крупных банков", а ЦБ придется идти на послабление нормативов, как это уже было в 2014 году.

Обращаем внимание, что сегодня доллар превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года