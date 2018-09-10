Закон для самозанятых граждан готов и будет принят в ускоренном темпе

Правительство и Госдума завершили работу над законопроектом о налогообложении самозанятых, объявил Андрей Макаров на проходившем сегодня заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Ставку налога установят на уровне 4%. Она не будет зависеть от того, кому оказываются услуги - юрлицам или гражданам. При этом самозанятых освободят от уплаты страховых взносов, кроме платежей в фонд ОМС.

Однако налог не будут сразу вводить на территории всей страны. Сначала власти проведут эксперимент в четырех регионах - Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Эксперимент запланирован на десять лет, однако к нему в любой момент сможет присоединиться регион, желающий ввести этот налог.

Законопроект станет одним из приоритетов для бюджетного комитета, рассмотреть его в Госдуме предлагается до конца текущей сессии, заявил Андрей Макаров. Вступить в силу документ должен с 1 января 2019 года. Налогообложение самозанятых будет осуществляться через мобильное приложение, которое разработала ФНС.

Более подробно о законопроекте мы расскажем после его публикации.