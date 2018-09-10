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ФНС не будет сообщать приставам о машинах и земельных участках должников

Федеральная налоговая служба не будет предоставлять информацию об имуществе должника служебным приставам, ответив письмом № 03-02-08/56869 от 13.08.2018 на вопрос: о предоставлении налоговым органом сведений о наличии имущества.

Ведомство напомнило, что сведения об имуществе налогоплательщиков-физических лиц: земельных участках, транспортных средствах, предпринимательской деятельности, данных о том, является ли налогоплательщик учредителем, являются налоговой тайной и не подлежат разглашению в соответствии с пунктом 1 статьи 102 Налогового кодекса РФ.

Какие сведения в ответ на запрос налоговики предоставят, узнайте здесь.

 

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