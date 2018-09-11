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Минтруд предлагает переписать целый раздел в Трудовом кодексе

Минтруд предлагает переписать раздел X Трудового кодекса, посвященный охране труда. Документ опубликован на портале проекто нормативных актов.

В обновленном разделе будут предусмотрены следующие главы:

  • «Общие положения»;
  • «Государственное управление охраной труда»;
  • «Права и обязанности работодателя и работника в области охраны труда»;
  • «Управление охраной труда у работодателя»;
  • «Требования охраны труда к производственным объектам и средствам производства»;
  • «Расследование, оформление (рассмотрение) и учет микроповреждений (микротравм), профессиональных заболеваний, несчастных случаев».

Уже из названия глав видно, что в кодексе появятся новые определения, в частности - микроповреждения (микротравмы).

Микроповреждениями будут считать травмы, которые не вызвали расстройство здоровья и не привели к открытию больничного. Ими могут быть  ссадины, кровоподтеки,  ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения полученные работниками при исполнении трудовых обязанностей.

Работодателям должны будут вести учет микротравм и выяснять причину их появления.

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