Минтруд предлагает переписать целый раздел в Трудовом кодексе

Минтруд предлагает переписать раздел X Трудового кодекса, посвященный охране труда. Документ опубликован на портале проекто нормативных актов.
В обновленном разделе будут предусмотрены следующие главы:
- «Общие положения»;
- «Государственное управление охраной труда»;
- «Права и обязанности работодателя и работника в области охраны труда»;
- «Управление охраной труда у работодателя»;
- «Требования охраны труда к производственным объектам и средствам производства»;
- «Расследование, оформление (рассмотрение) и учет микроповреждений (микротравм), профессиональных заболеваний, несчастных случаев».
Уже из названия глав видно, что в кодексе появятся новые определения, в частности - микроповреждения (микротравмы).
Микроповреждениями будут считать травмы, которые не вызвали расстройство здоровья и не привели к открытию больничного. Ими могут быть ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения полученные работниками при исполнении трудовых обязанностей.
Работодателям должны будут вести учет микротравм и выяснять причину их появления.
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!