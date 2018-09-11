Банкам дадут доступ к информации о владельцах мобильных номеров должников

Банки, микрофинансовые организации и коллекторы могут получить доступ к информации о реальных владельцах мобильных номеров, которые оставляют должники при оформлении кредита (займа). О разработке соответствующего закона сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

По словам главы думского комитета, ему поступает много жалоб на звонки коллекторов от граждан, которые не имеют долгов. Путаница связана с тем, что банки не имеют информации о реальном владельце телефона и не знают о смене номера должника. Поэтому в случае задолженности звонят уже новому владельцу телефона, пояснил Аксаков.

«И вот сейчас мы хотим дать возможность кредитным организациям получать информацию от телекоммуникационных компаний о том, кто является реальным владельцем соответствующего номера <...> Если человек дает номер при подписании договора, то кредитная организация либо микрофинансовая организация смогут проверить, реальный ли он номер дает», — сказал Аксаков.

Законопроект внесут в Госдуму в ближайщее время.