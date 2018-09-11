Размер вычетов по НДФЛ, заявленных в декларациях, значительно вырос

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Над.К Это новость специально для бухгалтера? А бухгалтеры ничем, кроме бухгалтерии не интересуют... Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

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ale96433132 Это вообще бухгалтерский форум?????? Давайте только не про Навального здесь! Вы видели кого вытащ... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

ale96433132 далеко не всем. Процентов 60 народа распирает гордость от таких событий. Да быть не может! ... Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

ale96433132 Сам факт выхода на митинг Навального - уже смелость. Сопротивление полиции - сильный поступок. Се... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

sv777 "Боец заявил о намерении стать депутатом в начале июня, российский паспорт он получил 12 июня."Ин... Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье