Размер вычетов по НДФЛ, заявленных в декларациях, значительно вырос

ФНС России подвела итоги Декларационной кампании 2018 года, сообщается на сайте ведомства.
Подано 9 млн деклараций, что превышает показатель прошлого года за этот период на 6%. Сумма налога, подлежащая к уплате, выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 90,8 млрд рублей.
При этом сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, в том числе в связи с предоставлением налоговых вычетов, составила 173,6 млрд рублей, что на 17% больше, чем в прошлом году. Рост этого показателя связан в том числе с работой налоговых органов по повышению налоговой грамотности населения, информированию о возможных льготах и упрощению процедуры предоставления налоговых вычетов.
Самыми популярными налоговыми вычетами среди физических лиц по-прежнему остаются имущественные и социальные. За предоставлением социальных вычетов уже обратились 1,5 млн граждан. Чаще всего налогоплательщики заявляют имущественные вычеты на покупку жилья - 3,6 млн физлиц уже подали документы для их получения на общую сумму 1,2 трлн рублей.
До конца года количество представленных налоговых деклараций и заявленных вычетов может вырасти, так как право заявить вычет можно реализовать в любое время в течение года.
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