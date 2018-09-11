УПД нельзя использовать только как счет-фактуру

Форма универсального передаточного документа, была предложена ФНС России для оформления первичных учетных документовв письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@. Она может объединять информацию из ранее обязательных для применения форм по передаче материальных ценностей (ТОРГ-12, М-15, ОС-1, товарный раздел ТТН) с дублирующими по большинству позиций реквизитами с информацией счетов-фактур

Однако статуса для использования УПД только в качестве «счет-фактура» законом или иным нормативным актом на предусмотрено.

Такие разъяснения приводит ФНС в письме № АС-4-15/16298@ от 22.08.2018 г.