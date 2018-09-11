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Самозанятые не будут платить пенсионные взносы

Власти не намерены требовать от самозанятых обязательной уплаты взносов пенсионного страхования. Такое заявление сегодня сделал глава ФНС Михаил Мишустин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Налоговая ставка в рамках нового режима для самозанятых составит 4%, в нее будет входить взнос по ОМС. Однако фиксированных вносов в ПФР у самозанятого лица не будет.

«Если он хочет социальную пенсию на пять лет позже, он может не платить вообще никаких взносов в Пенсионный фонд. Что многие и делают», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Отметим, что текст законопроекта о самозанятых лицах пока не публиковался. Глава ФНС сообщал, что текст будет представлен в начале 2019 года. Однако в Госдуме заявили, что закон будет принят уже в этом году.

 

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