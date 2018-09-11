Сколько НДФЛ заплатит гражданин Австрии при продаже недвижимости в России

Гражданин Австрии (сотрудник посольства Австрии) приобрел в РФ недвижимость, а потом продал ее. Что с НДФЛ?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № БС-4-11/16648@ от 28.08.2018.

Доход, полученный сотрудником Посольства от продажи недвижимого имущества, расположенного в РФ, не связанный с работой указанного лица в Посольстве, на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 208 НК, относится к доходам от источников в РФ.

Согласно пункту 2 статьи 207 НК налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Поскольку Посольство Австрии находится в Москве, соответственно, оно находится на территории РФ.

Вместе с тем между Австрией и Россией заключена Конвенция, согласно которой доходы, получаемые резидентом Австрийской Республики от отчуждения недвижимого имущества, находящегося в РФ, могут облагаться налогом в РФ.

Учитывая изложенное, если сотрудник является резидентом РФ, то его доход от продажи имущества облагается НДФЛ по ставке 13%. При этом сотрудник Посольства вправе уменьшить доход, полученный им от продажи указанного имущества, на сумму расходов, связанных с его приобретением.

При этом указанный доход, полученный налоговым резидентом РФ, освобождается от НДФЛ при условии, что такой объект находился в собственности этого лица в течение минимального предельного срока владения (в общем случае 5 лет).

В случае если сотрудник Посольства не является налоговым резидентом РФ, доход, полученный от продажи недвижимости, подлежит обложению НДФЛ по ставке 30% со всей суммы полученного дохода.

Доход от продажи недвижимости следует задекларировать и сдать 3-НДФЛ не позднее 30 апреля, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором был получен доход.