Какой курс доллара будет в конце года

Над.К Не думаю. 4% налог + взносы в ФОМС (в статье написано, что они таки будут) Взносы в ФОМС в... Закон для самозанятых граждан готов и будет принят в ускоренном темпе

ronics Если домашний тортик стоит 2 тыс рублей, я думаю что стоимость продуктов на него около 1 тыс., а ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ToT Вот когда примут депутаты-боксеры какой-нибудь бухгалтерский закон, тогда и обсудим непреме... Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

Над.К Вот когда примут депутаты-боксеры какой-нибудь бухгалтерский закон, тогда и обсудим непременно в ... Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

Над.К и прибыль от тортиков в месяц хотя тысяч 30 - почему нет? Такую прибыль (не выручку, а приб... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К Камни, шашки и бутылки в милицию никто не кидал Я лично там не присутствовала, поэтому нич... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

Вилен Гарбузов вом вобще не знакомо, собственничек... ТоТ послушай народ. С Челябой лучше не шутить Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

mityai Вы телевизор побольше смотрите, там еще и не то покажут )) Камни, шашки и бутылки в... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

Homer Несмотря на то, что предлог «касаемо» входит в состав русского литературного языка, э... Как написать пояснения в налоговую?

ronics пока считала обнаружила еще один вид патента - производство хлебобулочных и мучных кондитерских и... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

IgorD Над.К, Вы писали: Вы телевизор побольше смотрите, там еще и не то покажут ))Посоветуйте, куд... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

ronics Посчитала на сайте налоговой - стоимость патента на 12 мес в г. Ярославль 20 тыс., хорошо п... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Гость77 ToT, Вы писали:Это новость специально для бухгалтера? Зачем засорять ленту? Между прочим, д... Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

Гость77 Свечков, Вы писали:Гость77, в какого рода профессионалы обсуждают эту новость на своем профессион... Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

ToT Это новость специально для бухгалтера? Зачем засорять ленту? Между прочим, депутаты создают... Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

Nаdine не понятно - будет или нет подтверждаться пенсионный стаж вот именно. В данный момент стату... Закон для самозанятых граждан готов и будет принят в ускоренном темпе

Свечков Гость77, в какого рода профессионалы обсуждают эту новость на своем профессиональном форуме? ... Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

Над.К А разве патент ИП на вид деятельности -услуги поваров по изготовлению блюд на дому- это не наш сл... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Гость77 Над.К, Вы писали:Это новость специально для бухгалтера? А бухгалтеры ничем, кроме бухгалте... Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

mityai А чего такой ролик постеснялись выложить? Опять про беременную побитую девушку, которая парнем ок... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

ZhP Бухгалтер одного из наших клиентов похитил более 3 млн. рублей, выдавая зарплату. Он банально вно... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

ronics А разве патент ИП на вид деятельности -услуги поваров по изготовлению блюд на дому- это не наш сл... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Надежда-25 Штрафных санкций за ошибки в учете и непреднамеренные правонарушения. это как? Типа в аутсор... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

natalisa52 \ А что руководители не подписывают кассы авансовые отчёты приказы на командировки. Тогда бухгалт... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

Над.К Это новость специально для бухгалтера? А бухгалтеры ничем, кроме бухгалтерии не интересуют... Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

IgorD MissCherie, Вы писали:А на фабрике рабочие не приходят, когда у детей ротАвирус.. И сами больные ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты