Клерк.Ру

Какой курс доллара будет в конце года

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе стартовавшего сегодня Восточного экономического форума дал интервью Business FM, в котором озвучил прогноз по курсу доллара.

«Среднесрочная перспектива будет выход на уровень 63-64 рубля» - заявил Орешкин.

Напомним, накануне на открытии торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 70 руб. впервые с марта 2016 года. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на завтра, составляет 69,97 руб.

На «Клерке» существует справочник «Курсы валют ЦБ РФ, устанавливаемые ежедневно». Он содержит в себе таблицу курсов валют с сайта ЦБ России и калькулятор валют.

 

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