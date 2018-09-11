Сидящим в российских тюрьмах бизнесменам выделят отдельные блоки

ФСИН согласилась с предложением Бориса Титова выделить в тюрьмах отдельные блоки для заключенных по экономическим преступлениям. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил сегодня в ходе Восточного экономического форума.

«Мы обращались в ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда заключенные по экономическим статьям сидят вместе с уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО. Мы предлагали создать специальное отдельное пенитенциарное учреждение для тех, кто отбывает срок по экономическим статьям, но это, с точки зрения ФСИН, сегодня невозможно – слишком большие инвестиции», – сказал Борис Титов.

Вместо этого принято решение создавать специальные зоны, блоки, отсеки, в которых будут отдельно отбывать наказание обвиняемые по экономическим преступлениям, передает пресс-служба бизнес-защитника.

«Мы благодарны ФСИН за эту позицию. Потому что это серьезно изменит ситуацию для бизнеса, будет намного проще решать свои вопросы. Обвиняемых в экономических преступлениях обычно сажают в тяжелые условия, чтобы выбить признания, с уголовниками, в курящие камеры, устраивают им невыносимые условия, и тогда все это сильно влияет на бизнес и заставляет принимать неправильные для себя решения», – резюмировал Борис Титов.