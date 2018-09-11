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Этим летом россияне стали меньше есть в заведениях общественного питания

«Платформа ОФД», крупнейший оператор фискальных данных, проанализировал, как с июня по август 2018 года изменился покупательский спрос россиян в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса. Обзор потребительского поведения показал, что при сравнении данных о покупках россиян за июнь и август 2018 года, выходит следующая картина:

• В сегменте «гостиницы/отели» - количество покупок в августе, в сравнении с июньскими показателями, увеличилось на 1-2%, а средний чек уменьшился на 10%, до уровня 4100-4150 рублей. В топ-покупок данного сегмента - проживание в двухместных номерах, санаторно-курортные процедуры и лечение.
• В сегменте «кафе/столовые» - количество покупок в августе уменьшилось на 2-3%, а средний чек увеличился на 32-33%, до уровня 670-700 рублей. Больше всего в кафе россияне потратили на пивные напитки, чай и кофе, шашлык и горячее.
• В сегменте «рестораны/бары» - количество покупок в августе уменьшилось на 9-10%, а средний чек - уменьшился на 5-6%, до уровня 920-970 рублей. Чаще всего потребители брали пивные напитки, первые блюда, а также суши/роллы.
• В сегменте «фастфуд» - количество покупок в августе уменьшилось на 10%, а средний чек - увеличился на 33%, до уровня 440-490 рублей. В топ-покупок данного сегмента оказались бургеры, картофель фри, безалкогольные напитки и свежая выпечка (хлебобулочные изделия).

Узнать причину изменения потребительского спроса можно здесь.

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