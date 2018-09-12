ИП потеряет право на УСН, если имеет ОС на сумму более 150 млн. рублей

В соответствии с пп. 16 п. 3 статьи 346.12 НК не вправе применять УСН организации, у которых остаточная стоимость ОС, определяемая в соответствии с законодательством РФ о бухучете, превышает 150 млн рублей.

Однако это правило распространяется и на ИП, сообщил Минфин в письме № СД-3-3/5755@ от 22.08.2018.

Налогоплательщик, у которого ОС в общем стоят более 150 млн. рублей, считается утратившим право на применение УСН с начала того квартала, в котором допущено несоответствие указанным требованиям.

В пункте 6 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом Верховного Суда 04.07.2018, разъяснено, что на ИП наравне с организациями распространяется правило об утрате права применять УСН при несоблюдении требования, приведенного в подпункте 16 пункта 3 статьи 346.12 НК.

Определение остаточной стоимости основных средств ИП при этом производится по правилам, установленным данной нормой для организаций.