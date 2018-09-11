Надпись на заборе может быть признана рекламой

Надпись на заборе, размещенная компанией — реклама, а сам забор — рекламная конструкция. Так решили власти одного из городов. Рекламную конструкцию, установленную без разрешения, чиновники постановили демонтировать.

Компания разместила на уличном ограждении надпись в формате: «Название. Аренда. Телефон». Такая информация, привлекающая внимание к компании и её услугам была признана чиновниками рекламной, а ограждение рекламной конструкцией, которую предписали снести, т.к. компания не получила необходимое разрешение.

Организация не согласилась с предписанием органа местного самоуправления и обратилась в арбитражный суд.

Однако, суды всех инстанций поддержали администрацию города (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа № Ф01-2813/2018 от 23.07.2018 по делу № А82-14883/2017).