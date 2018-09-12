Минфин предлагает ограничить проигрыши в азартных играх

Минфин РФ разработал законопроект о введении «механизма самоограничения» для граждан, не способных контролировать свою страсть к азартным играм.

Пакет соответствующих поправок в закон о государственном регулировании азартных игр направлен на согласование ведомств, пишет «Интерфакс».

Авторы проекта предлагают запретить прием ставок от граждан, которые сами ходатайствуют о постоянном или временном запрете на их участие в азартных играх. Также запрещается прием ставок от ограниченно дееспособных и недееспособных лиц, при соответствующем заявлении их опекуна.

После подачи заявления гражданином (или опекуном) организаторы азартных игр должны в течении одного дня передать это ходатайство в саморегулируемую организацию. Порядок ведения перечня лиц, имеющих пристрастие к азартным играм, определяется СРО. Лицо, признавшее себя игроманом и включенное в перечень вправе попросить об исключении из списка не ранее чем через год.

Также Минфин предлагает ввести механизм ограничения приема ставок по сумме. Гражданин, имеющий пристрастие к азартным играм может попросить об установлении для него максимальной суммы сделанных ставок. При достижении этой суммы ставки принимать запрещено. Организатор азартных игр вправе пересмотреть установленные участником азартных игр максимальные суммы его ставок также не ранее чем через год.

В планах Минфина — ввести ограничение по проигрышу. В случае, если гражданин не предоставил ходатайство об установлении для него максимальной суммы ставок, букмекерские конторы и тотализаторы не смогут принимать от него ставки при достижении установленного предельного размера проигрыша. Размер проигрыша предлагается в сумме, равной одному МРОТ в месяц.

В пояснительной записке к законопроекту Минфин отмечает, что динамичное развитие рынка интерактивных (online) азартных игр в интернете, рост числа пунктов приема ставок букмекерских контор, их распространенность и доступность способствуют увеличению числа лиц, имеющих патологическое влечение к азартным играм (игромания).