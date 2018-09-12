Необходимо проводить инвентаризацию резерва на выплату годовой премии

Начисление резерва предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год производится на основании принятой для целей налогообложения учетной политики в порядке, аналогичном порядку формирования резервов на оплату отпусков.

Так, на основании пункта 3 статьи 324.1 НК в случае формирования налогоплательщиком резерва на оплату отпусков указанный резерв подлежит инвентаризации на конец налогового периода.

Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда.

Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец года, то отрицательная разница подлежит включению в состав внереализационных доходов.

Эти разъяснения Минфина представлены в письме № 03-03-06/1/60144 от 23.08.2018.