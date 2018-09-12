В Тольяттихимбанке проводится обыск

Накануне Тольяттихимбанк сообщил на своем сайте, что вынужден временно приостановить обслуживание клиентов из-за проведения оперативных мероприятий следственных органов.
Как сообщает «Интерфакс», сегодня утром следственные действия еще продолжаются.
Заместитель председателя правления Тольяттихимбанка Андрей Дроботов сообщил в Фейсбуке, что обыски в банке связаны с уголовными делами в отношении «Тольяттиазота».
Владельцем Тольяттихимбанка является бывший председатель совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай. По данным компании, почти 71% акций «Тольяттиазота» находятся в доверительном управлении Тольяттихимбанка.
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