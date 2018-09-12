Где московские ИП могут взять справку об отсутствии регистрации в ФСС

Внимание московских предпринимателей! С 3 сентября выдача справок об отсутствии регистрации по добровольному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством производится в филиале № 27 Московского отделения ФСС.

Адрес филиала: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 21, м. Авиамоторная.

Об этом сообщается на сайте отделения ФСС.

Напомним, данная справка необходима, если назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляются органами социальной защиты населения.

Справка об отсутствии регистрации в качестве страхователя, добровольно уплачивающего страховые взносы в ФСС, выдается Фондом физическому лицу, осуществляющему деятельность в качестве:

- индивидуального предпринимателя,

- адвоката,

- нотариуса,

- иному физлицу, профессиональная деятельность которого в соответствии с федеральными законами подлежит госрегистрации или лицензированию.