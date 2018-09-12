Где московские ИП могут взять справку об отсутствии регистрации в ФСС

Внимание московских предпринимателей! С 3 сентября выдача справок об отсутствии регистрации по добровольному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством производится в филиале № 27 Московского отделения ФСС.
Адрес филиала: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 21, м. Авиамоторная.
Об этом сообщается на сайте отделения ФСС.
Напомним, данная справка необходима, если назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляются органами социальной защиты населения.
Справка об отсутствии регистрации в качестве страхователя, добровольно уплачивающего страховые взносы в ФСС, выдается Фондом физическому лицу, осуществляющему деятельность в качестве:
- индивидуального предпринимателя,
- адвоката,
- нотариуса,
- иному физлицу, профессиональная деятельность которого в соответствии с федеральными законами подлежит госрегистрации или лицензированию.
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