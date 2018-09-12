Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

Почему не стоит «бросать» фирму, если она стала не нужна объяснили налоговики Ставропольского края на своем сайте.

Участники ООО могут решить прекратить деятельность своей фирмы, например, по причине достижения цели создания организации, из-за нерентабельности или по другим основаниям. Заниматься ликвидацией общества многим кажется занятием хлопотным и затратным, поэтому часто граждане просто «бросают» фирму, перестают сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность.

Через определённое время регистрирующий (налоговый) орган самостоятельно и бесплатно исключит такую фирму из ЕГРЮЛ на основании положений статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: как недействующее юридическое лицо или как юридическое лицо, о котором содержатся недостоверные данные в ЕГРЮЛ.

Однако, в этом случае могут наступить неприятные последствия: если у исключённого ООО была задолженность перед бюджетом, то его руководитель и участники с долей не менее 50% в ближайшие 3 года не смогут быть руководителями и участниками других юридических лиц. Отказ в государственной регистрации основан на положениях подпункта «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Необходимо отметить, что Конституционный суд Российской Федерации определением от 13.03.2018 № 580-О отказал в рассмотрении жалобы гражданина, который оспаривал конституционность подпункта «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Конституционный суд пришел к выводу, что дополнительная гарантия обеспечения достоверности сведений в ЕГРЮЛ не является чрезмерной, так как затрагивает только недобросовестных лиц и устанавливается на определённый срок. Ссылку гражданина на статью 54 Конституции Российской Федерации, по которой закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет, суд отклонил. По статье 55 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом для защиты прав и законных интересов других лиц. Временный запрет обеспечивает актуальность сведений в ЕГРЮЛ и защиту прав третьих лиц, так как ограничивает граждан, которые проявили недобросовестность.

Чтобы не оказаться в невыгодной ситуации, рекомендуется подойти к прекращению бизнеса столь же ответственно, как и к его регистрации, и провести процедуру официальной ликвидации.