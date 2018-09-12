Льготу по НДС при обслуживании самолетов на внутренних рейсах отменят

С услуг по обслуживанию внутренних рейсов будет снята льгота по НДС, законопроект с такими поправками в Налоговый кодекс прошел первое чтение.

Представляя законопроект на пленарном заседании, заместитель Министра финансов РФ Илья Трунин отметил, что, в соответствии с инициативой, «услуги по обслуживанию судов разделить на две группы: по обслуживанию тех самолетов, которые выполняют внутренние рейсы, тут установить обычный режим, общую ставку налогообложения НДС, а при обслуживании международных рейсов установить ставку 0%».

«Такое решение позволит аэропортам возмещать весь «входной» НДС, а, с другой стороны, никак не повлияет на стоимость авиаперевозок для пассажиров, так как у нас в стране установлены на внутренние рейсы фиксированные ставки НДС, и все превышение НДС, которое будет, возможно, возникать в такой ситуации, будет возмещаться за счет бюджета», — сказал представитель Минфина.

Никакой дискриминации тут не будет, уверен Трунин, просто все перевозчики ставятся в равные условия.