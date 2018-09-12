Номинальных директоров отправляют на принудительные работы

Каждый четвертый заявитель, подавший документы на регистрацию юридического лица, получил отказ в налоговых органах Брянской области. Об этом сообщается на сайте регионального налогового управления.

Причина одна – бизнесмены пытаются обмануть налоговую службу, указывая в документах недействительные адреса своего местонахождения.

Для того чтобы оградить ЕГРЮЛ от «мертвых» душ и однодневок, инспекторы при проведении регистрационных действий проводят рейды по указанным адресам. Проверку не прошли 506 из обследованных с начала года 1858 объектов. Отказ в регистрации юридического лица по причине фактического отсутствия по указанному адресу получили 432 заявителя.

Отказ в регистрации – это не только деньги, выброшенные «на ветер» при оплате государственной пошлины. За предоставление документов, содержащих заведомо ложную информацию можно получить дисквалификацию - запрет занимать должности в исполнительном органе компании, входить в совет директоров, осуществлять иное управление юридическим лицом. Для тех, кто все-таки собирался руководить собственным бизнесом это серьезное ограничение, которое может длиться до трёх лет. Брянские суды активно применяют это наказание, предупреждают налоговики. Только за первое полугодие возможности чем-то руководить в ближайшей перспективе лишился 61 руководитель.

Еще печальнее последствия для граждан, согласившихся за определенную плату стать номинальным директором фирмы однодневки. С начала года в отношении таких зицпредседателей в Брянской области возбуждено 35 уголовных дел, по которым уже вынесено 7 приговоров. Им придется отрабатывать от одного года до 3 лет на исправительных работах с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.