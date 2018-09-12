Семинар. «Big Data для малого бизнеса: как использовать экосистему онлайн-касс и ОФД»

Как грамотно работать с экосистемой касс, ОФД для оптимизации затрат, для повышения рентабельности? Как применяется пресловутая Big Data для малого бизнеса?

Эти и другие вопросы подробно разберут эксперты на семинаре, проводимом ГБУ «Малый бизнес Москвы» и оператором фискальных данных «Платформа ОФД».

20 сентября, в Москве, на площадке Цифрового делового пространства.

В программе:

- лучшие инструменты для развития бизнеса на базе технологий 54-ФЗ;

- где открыть торговую точку, и как сэкономить с помощью Big Data;

- как оптимизировать ассортимент магазина и видеть показатели продаж в онлайн-режиме, что приносит вам наибольший убыток;

- экономить на бухгалтерии и сдавать правильную отчетность – теперь это еще быстрее, проще и дешевле. Как? И почему этого не было раньше?

- как платить сниженную арендную плату торговому центру в сезон низких продаж, и как оптимизировать расходы по аренде в ТЦ;

- какие неожиданности в правилах торговли и работы с фискальными документами ждут предпринимателей до конца года, как к ним подготовиться.