F.A.Q о налоговых вычетах: вычет при ремонте и отделке жилья.

Сегодня, в нашей постоянной рубрике «F.A.Q о налоговых вычетах» мы дадим ответы на часто задаваемые вопросы о получении вычета при ремонте и отделке жилья.
Возможно ли получение налогового вычета, если квартира приобретена у застройщика с черновой отделкой?
Принятие к вычету расходов на достройку и отделку приобретенной квартиры возможно в том случае, если в договоре, на основании которого осуществлено такое приобретение, указано приобретение квартиры (прав на квартиру) без отделки.
Что должно быть отражено в акте приема-передачи новой квартиры, чтобы получить вычет на ремонт?
Для получения имущественного налогового вычета на ремонт квартиры в акте приема-передачи квартиры должны быть указаны:
– процент готовности;
– перечень всех недоделок.
Например: квартира передана гражданину в состоянии 90% готовности, черновая отделка помещения произведена полностью, чистовая отделка стен и потолков не произведена, отсутствуют полы. Обратите внимание, если в акте приема-передачи квартиры не отражены недоделки или отсутствует информация о проценте готовности, налоговики откажут в предоставлении имущественного вычета.
О том, можно ли получить имущественный налоговый вычет при приобретении квартиры на вторичном рынке, и можно ли включить в расходы для получения вычета расходы на установку сантехники, узнайте в статье.
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!