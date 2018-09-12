F.A.Q о налоговых вычетах: вычет при ремонте и отделке жилья.

Сегодня, в нашей постоянной рубрике «F.A.Q о налоговых вычетах» мы дадим ответы на часто задаваемые вопросы о получении вычета при ремонте и отделке жилья.

Возможно ли получение налогового вычета, если квартира приобретена у застройщика с черновой отделкой?

Принятие к вычету расходов на достройку и отделку приобретенной квартиры возможно в том случае, если в договоре, на основании которого осуществлено такое приобретение, указано приобретение квартиры (прав на квартиру) без отделки.

Что должно быть отражено в акте приема-передачи новой квартиры, чтобы получить вычет на ремонт?

Для получения имущественного налогового вычета на ремонт квартиры в акте приема-передачи квартиры должны быть указаны:

– процент готовности;

– перечень всех недоделок.

Например : квартира передана гражданину в состоянии 90% готовности, черновая отделка помещения произведена полностью, чистовая отделка стен и потолков не произведена, отсутствуют полы. Обратите внимание, если в акте приема-передачи квартиры не отражены недоделки или отсутствует информация о проценте готовности, налоговики откажут в предоставлении имущественного вычета.