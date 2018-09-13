С 1 января 2019 года имущественные налоги можно будет оплатить досрочно и одним платежом

С 1 января 2019 года физические лица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежом, что упрощает уплату имущественных налогов.
Единый налоговый платеж – это денежные средства, которые гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного платежного поручения. Платеж зачисляется в счет исполнения обязанности по уплате транспортного, земельного налога и налога на имущество.
Единый платеж подлежит перечислению в бюджетную систему Российской Федерации следующим образом:
- по месту жительства (месту пребывания – при отсутствии у такого лица места жительства на территории Российской Федерации);
- при отсутствии места жительства и места пребывания на территории Российской Федерации - по месту нахождения одного из принадлежащих такому лицу объектов недвижимого имущества.
Зачет суммы единого платежа физического лица в счет предстоящих платежей по имущественным налогам будет осуществляться налоговыми органами самостоятельно при наступлении срока уплаты в счет предстоящих платежей по имущественным налогам, а также в счет недоимки и (или) задолженности по соответствующим пеням и процентам.
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