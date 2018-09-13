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В каком банке можно оформить гарантию участникам госзакупок. Список обновлен

Минфин накануне опубликовал список банков, удовлетворяющих требованиям, установленным пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Перечень уточнен по данным Банка России на 11.09.2018.

В список включены 194 кредитных организации.

Напомним, при закупках в рамках 44-ФЗ заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов с 1 июня 2018 принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими определенным требованиям.
 

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