В каком банке можно оформить гарантию участникам госзакупок. Список обновлен

Над.К По предыдущим отчетам плюс по данным из ЕГРЮЛ и будут выписывать штрафы за СЗВ-М на одного учреди... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

ananasik-s Некоторые источники пишут о новом обязательном с 1 октября отчете на эту тему. Основываются на пи... Роструд передал в службу занятости списки компаний с сотрудниками предпенсионного возраста

id159345999 А я вообще не могу понять, почему за экономические преступления сажают? Почему нельзя ограничится... Сидящим в российских тюрьмах бизнесменам выделят отдельные блоки

Wern "Экономических" вообще не обязательно держать в тюрьме. За экономические преступления должны быть... Сидящим в российских тюрьмах бизнесменам выделят отдельные блоки

Над.К Буду благодарна, если объясните по пунктам. Ну а что тут объяснять, если судя по всему для... Сидящим в российских тюрьмах бизнесменам выделят отдельные блоки

id159345999 Я не ропщу, просто нужно себе честно признаться, что есть овцы, а есть волки. А люди руководствую... Сидящим в российских тюрьмах бизнесменам выделят отдельные блоки

z_osen учет микротравм? с ума сошли. и еще обследовать до и после работы, когда появились?вечно офи... Минтруд предлагает переписать целый раздел в Трудовом кодексе

natalisa52 Всё жизнь, даже при царизме политические и уголовных держали отдельно, потому что вме... Сидящим в российских тюрьмах бизнесменам выделят отдельные блоки

id159345999 Буду благодарна, если объясните по пунктам. А то у нас получается, если булку бабуська украла, то... Сидящим в российских тюрьмах бизнесменам выделят отдельные блоки

Над.К Выяснять по какому закону и сумму штрафа не стала, т.к. отчетность была сдана. Ну что тут в... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

Над.К id159345999, причем тут роскошь? Вы правда не понимаете, почему нужно отдельно держать убийц... Сидящим в российских тюрьмах бизнесменам выделят отдельные блоки

Над.К sv777, ну вот никак вы не можете понять, что нет отчета, нет данных для штрафа :) Как можно не ви... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

Хоттабыч Кстати, я только сегодня начал смотреть его (Алексея Навального) ролики на ютубе. Пока мне не к ч... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

Tenchic Нулевой отчет надо сдавать или как? И форму отчета где брать??? Регионы будут отчитываться в Роструд о работниках предпенсионного возраста

yng Всё это говорит о том, что мозги у наших депутатов окончательно заплыли жиром и перестали со... Чиновников можно будет вызывать на дуэль и сражаться с ними на шпагах