Как считать земельный налог при изменении площади участка

В силу пункта 1 статьи 391 НК (в редакции, действующей до 1 января 2018 года) изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если это не связано с исправлением ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, или с решением комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, или с решением суда.



На основании пункта 1 статьи 391 НК (в редакции, действующей с 1 января 2018 года) изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изменения площади земельного участка учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости.



Учитывая изложенное, в случае изменения в течение налогового периода 2017 года площади земельного участка в результате выдела земельного участка земельный налог за 2017 год исчисляется в отношении данного земельного участка исходя из его кадастровой стоимости, определенной на 01.01.2017, а в отношении выделенного земельного участка - исходя из кадастровой стоимости на день внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого земельного участка, с учетом количества полных месяцев владения.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/14262@ от 24.07.2018.