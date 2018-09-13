ФНС рассказала, когда головной офис должен подать РСВ за обособленное подразделение

Если обособленное подразделение в отчетном периоде было лишено права производить начисления страховых взносов, то расчет по страховым взносам (РСВ) за него подается головным офисом по месту своего нахождения.

Такой ответ дали налоговики в письме № ПА-4-11/16006 от 17.08.2018, отвечая на вопрос о представлении расчетов по страховым взносам в случае лишения обособленных подразделений полномочий по начислению выплат и вознаграждений в пользу физлиц.

Напомним, компании имеющие обособленные подразделения должны подавать РСВ по месту нахождения основного, головного подразделения, а так же по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты в пользу физических лиц. Самостоятельно приняв решение о наделении или лишении обособленного подразделения полномочиями производить начисления, компания должна уведомить об этом налоговую инспекцию.