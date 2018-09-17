Бухгалтеры уже два года сдают ненужный отчет

С 2016 году у бухгалтеров появилась обязанность сдавать расчет 6-НДФЛ. Его сдают налоговые агенты, которые производят выплаты в пользу физлиц.

Между тем некоторые бухгалтеры сдают этот отчет, хотя никаких выплат в пользу физлиц не производится. Таковых среди наших читателей - 54%, показали результаты опроса, завершившегося сегодня.

46% ответили, что не сдают «нулевки» 6-НДФЛ, потому что это бессмысленно.

Отметим, что аналогичный опрос мы проводили в 2016 году, на заре введения 6-НДФЛ и теперь может сравнить результаты. Что же изменилось за два года? Почти ничего.

По данным предыдущего опроса сдавали нулевые 6-НДФЛ также чуть больше половины бухгалтеров (52%).