Порядок заполнения декларации по транспортному налогу поменяется

ФНС внесет изменения в свой приказ, утверждающий декларацию по транспортному налогу, следует из сообщения, опубликованного на федеральном портале проектов НПА.

Дело в том, что с 1 января 2019 положения статьи 363.1 НК не предусматривают представление налоговой декларации по транспортному налогу не по месту нахождения транспортных средств.

Кроме того, в целях повышения качества администрирования транспортного налога необходимо актуализировать справочник «Коды видов транспортных средств».

Порядок представления и заполнения налоговой декларации по транспортному налогу после вступления в силу разрабатываемого нормативного акта будет приведен в соответствие с нормами НК, в частности, статей 362 и 363.3 НК.

Текст проекта пока не опубликован. Сообщается, что он вступит в силу в январе 2019.