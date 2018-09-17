Конфискованные у коррупционеров средства будут зачислять в Пенсионный фонд

Комитет по бюджету и налогам на заседании в понедельник, 17 сентября, рекомендовал парламентариям поддержать в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс РФ, в соответствии с которыми денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, предлагается обращать в доход Пенсионного фонда РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Кроме обращения в доход Пенсионного фонда денежных средств, изъятых у коррупционеров, авторы инициативы также предложили пополнять бюджет ПФР за счет реализации конфискованного у взяточников имущества. Как отмечается в пояснительной записке, «предлагается расширить с 1 января 2019 года перечень доходов, зачисляемых в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Бюджетного кодекса РФ в бюджет Пенсионного фонда РФ, новым источником – средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ».

Зачисленные в бюджет ПФР средства, в случае принятия законопроекта депутатами, будут затем направляться на выплату страховых пенсий гражданам РФ, подчеркивается в проекте закона.

Законопроект рассмотрят в первом чтении 20 сентября.