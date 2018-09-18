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Какие выплаты судьям освободят от НДФЛ

В Госдуму внесен законопроект №548880-7, который вносит поправки в статью 217 НК, регулирующую освобождение от НДФЛ.

Законопроектом предусматривается установить, что не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) доходы в виде единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений либо в виде жилого помещения, предоставляемого в собственность вместо указанной выплаты, полученные судьями либо членами семьи погибших (умерших) судей.

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