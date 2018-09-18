Какие выплаты судьям освободят от НДФЛ

ВаляЧел Пришла на собеседование. У нас в городе обычный режим работы с 8 или с 9. Здесь было с 10 и до 19... Что хотят работодатели от главбухов: истории странных собеседований

Альтернатива KateK, справка о снятии с учета, в электронном виде передает ПФ в НИ. А снимает ПФ с учета только... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

sv777 НатальяС, Вы писали:И куда идти, если не приходят В свою управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК Из платёжек ЖКХ предлагают убрать взносы на капремонт

Над.К А что, руководитель не может устно секретарю или кадровику своё решение сказать по заявлению? &nb... Все о резолюции на заявлении об увольнении

Ibrisami по телефону "ой, да че там, объем небольшой", а по факту оказывалось, что работы там в разы больш... Что хотят работодатели от главбухов: истории странных собеседований

НатальяС ГОСТ от 03.03.2003 № 65-стПишут, что он утратил силу. А что, руководитель не может ус... Все о резолюции на заявлении об увольнении

MissCherie Никаких справок из ПФР и ФСС сейчас брать не нужно Не нужно, просто должна быть пройдена пр... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

MissCherie KateK, справка о снятии с учета, в электронном виде передает ПФ в НИ. А снимает ПФ с учета только... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

Тишина О у меня был сказочный интимный вопрос, правда от коллег. В крупную группу компаний искали гл. бу... Что хотят работодатели от главбухов: истории странных собеседований

natalisa52 Супер логика. Заставили людей больше работать , на эти деньги создали ещё одну бюджет... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

MissCherie Бросают фирмы на свой страх и риск, никто не знает, что завтра наше правительство придумает.И 100... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

MissCherie Отпишусь через месяц, как только мне удастся закрыть как положено свою фирму. Пока идет двухмесяч... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

Над.К А что меняет? Верные сведения или нет? Никто ничего не докажет? Или можно доказать свой стаж рабо... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Над.К вот зачем задавать такие вопросы и вообще об этом думать? Наверное потому, что я в принци... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Над.К то доверия к такой фирме у налоговиков не будет. А на каком основании у них какое-то довер... Московским налоговикам не нужны налогоплательщики, поэтому им отказывают в смене юрадресов

yante ВВбух, Вы писали:Товарищи, за каким накоем вы собрались слать отчёты на бедную Анашкину, она ж от... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

ti605 А ведь почти каждый был в похожей ситуации, не обязательно связанной с юр.адресом, но в тупиковой... Московским налоговикам не нужны налогоплательщики, поэтому им отказывают в смене юрадресов

nadezhdap_kor ToT, Вы писали:А тех у кого детей нет или дети сами себя содержат с трудом посадят в тюрьму. ... Возраст, дающий право на получение алиментов от взрослых детей, предлагают не повышать