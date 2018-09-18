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Верховный суд решил, когда можно опоздать с подтверждением основного вида деятельности в ФСС

Право ФСС самостоятельно отнести страхователя к имеющему наиболее высокий класс профессионального риска виду экономической деятельности не является санкцией, применяемой к страхователю за нарушение им сроков представления документов, подтверждающих основной вид деятельности. Это всего лишь мера, призванная гарантировать права застрахованных лиц на страховое обеспечение в случае неисполнения страхователем своих обязанностей по подтверждению основного вида экономической деятельности. Об этом заявил Верховный суд в определении № 309-КГ18-7926 от 11.09.2018 г.

Общество опоздало с подтверждением основного вида деятельности за 2016 год. Заявление и справка были поданы через портал «Госуслуги» только 18 апреля.

Уведомлением от 26 апреля фонд установил обществу тариф в размере 1,70 процента, что соответствует виду экономической деятельности общества «Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки, ОКВЭД 24.33», имеющей наиболее высокий класс профессионального риска (15 класс) из видов экономической деятельности общества, которые указаны в ЕГРЮЛ. При этом указанный вид экономической деятельности общества был определен фондом в качестве основного в соответствии с пунктом 5 Порядка подтверждения основного вида экономической деятельности, так как в установленный срок общество не представило в фонд документы.

Общество же посчитало, что на дату составления уведомления ФСС уже получил документы об основном виде деятельности и должен был установить 5 класс проф.риска, соответствующий виду деятельности «Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества».

Первая судебная инстанция согласилась с Обществом, однако апелляционная и кассационная инстанция встали на сторону ФСС.

Точку в деле поставила Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Судьи посчитали, что если до момента установления фондом размера страхового тарифа в соответствии с пунктом 5 Порядка, страхователь представил документы для подтверждения основного вида экономической деятельности, фонд должен оценить эти документы и учесть их при определении размера страхового тарифа. Иной подход противоречит принципу дифференцированности страховых тарифов в зависимости от класса профессионального риска осуществляемых видов экономической деятельности.

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