Оплатили сотруднику медосмотр? Не забудьте начислить взносы

ФНС в письме № БС-4-11/16963@ от 03.09.2018 разъяснила вопрос обложения страховыми взносами расходов организации на проведение медицинских осмотров своих работников.

Затраты работодателя на проведение обязательных периодических медосмотров работников и предварительных медосмотров при поступлении на работу, в соответствии с положениями статьи 213 ТК, являются производственными расходами организации, необходимыми для осуществления ее деятельности.

Суммы таких расходов не являются объектом обложения страховыми взносами.

Что касается компенсации расходов работника по оплате медицинских осмотров, то здесь дело обстоит иначе.

Подпункт 2 пункта 1 статьи 422 НК содержит исчерпывающий перечень законодательно установленных компенсационных выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами. Специальной нормы о включении в указанный перечень компенсационных выплат, связанных с оплатой медосмотров, производимой работникам, в статье 422 НК не предусмотрено.

Кроме того, возмещаемые организацией своим работникам суммы расходов работников по оплате медосмотров не являются компенсационными выплатами, предусмотренными ТК, и, соответственно, подлежат обложению страховыми взносами.