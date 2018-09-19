Госпредприятие не платит госпошлину за регистрацию права хозведения

Орган государственной власти или орган местного самоуправления выступает заявителем при обращении в регистрирующий орган за госрегистрацией прав на недвижимое имущество в случае, если такое право возникло на основании акта соответствующего органа.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 333.35 НК от уплаты госпошлины освобождаются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления при их обращении за совершением юридически значимых действий, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 124 пункта 1 статьи 333.33 НК.

Следовательно, в случае обращения органа государственной власти или органа местного самоуправления за госрегистрацией права хозяйственного ведения на недвижимое имущество, возникающего на основании акта соответствующего органа, госпошлина уплачиваться не должна.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-05-03/63235 от 05.09.2018.