Многодетные родители смогут самостоятельно выбирать удобное время отпуска

Сегодня Госдума поддержала во втором чтении поправки в Трудовой кодекс, которые дают приоритетное право родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, свободно выбирать наиболее удобное им время ежегодного оплачиваемого отпуска.

Напомним, законопроект №217278-7 был внесен депутатами от КПРФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что «у этого законопроекта непростая судьба», документ не сразу был согласован и поддержан как законодательная инициатива. «Но отдать должное нашим коллегам и депутатам, которые инициировали этот законопроект, они многое сделали для того, чтобы сегодня при поддержке Правительства (потому что Правительство его согласовало и поддержало), мы вышли на его принятие во втором чтении. Это хороший пример работы и эффективного диалога, имеющего результат», — подчеркнул Председатель ГД.

Как отмечается в пояснительной записке, возможность приоритетного выбора многодетными родителями удобного времени использования их ежегодного оплачиваемого отпуска «даст им возможность более активно участвовать в воспитании детей, а кроме того, с большей вероятностью, позволит совместить время отдыха обоих работающих родителей, что увеличит для них возможность полноценного отдыха».