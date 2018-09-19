Не тот возраст или происхождение – не повод для отказа в приеме на работу

Гарантии при заключении трудового договора предусмотрены статьей 64 ТК.

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.

Не допускается какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от:

- пола,

- расы,

- цвета кожи,

- национальности,

- языка,

- происхождения,

- имущественного, семейного, социального и должностного положения,

- возраста,

- места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания),

- отношения к религии, убеждений,

- принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам,

- других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников,

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение 7 рабочих дней со дня предъявления такого требования.

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.

Такие разъяснения дает ГИТ Псковской области.