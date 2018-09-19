К водителям автобусов и такси будут предъявляться дополнительные требования

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект Федерального закона, который вносит поправки в главу 51 ТК.

Напомним, глава 51 ТК посвящена особенностям регулирования труда работников транспорта.

Предлагается дополнить эту главу новой статьей «Право на занятие деятельностью, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами».

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров городского транспорта законопроект предусматривает установление в отношении водителей такси, автобусов, трамваев, троллейбусов, запрета на осуществление лицами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, деятельности по управлению транспортными средствами.

Среди тяжких и особо тяжких преступлений указанный запрет предлагается установить в случае свершения преступлений против личности, среди которых преступления против: жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних.

Кроме того, будут учитываться преступления против: общественной безопасности (террористический акт, захват заложника и иное); здоровья населения и общественной нравственности (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и иное); безопасности движения и эксплуатации транспорта; основ конституционного строя и безопасности государства (вооруженный мятеж, организация экстремистской деятельности и иное); мира и безопасности человечества (международный терроризм, геноцид, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны и иное).

Проектируемые законопроектом изменения являются ограничением для допуска к деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, предназначенными для перевозки пассажиров легковыми такси, автобусами, троллейбусами, трамваями, в том числе, для ИП, отмечается в пояснительной записке к проекту.