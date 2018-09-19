Операции по иностранным картам в российских банках попадут «под колпак»

Операции с использованием платёжных карт ряда государств будут подлежать обязательному банковскому контролю. Список этих стран утвердит Федеральная служба по финансовому контролю и разошлёт его российским банкам. Соответствующий законопроект был перед первым чтением рассмотрен Комитетом Госдумы по финансовому рынку, пишет «Парламентская газета».

Поправками предлагается внести изменения в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В частности, предлагается расширить перечень операций, подлежащих обязательному контролю со стороны отечественных банков.



Сейчас кредитные организации обязаны отслеживать операции по снятию и зачислению наличных, покупке и продаже валюты и другие сомнительные транзакции, если их сумма превышает 600 тысяч рублей.

После принятия законопроекта в список отслеживаемых войдут операции по получению наличных денег с использованием иностранных платёжных карт. Банк должен будет в трёхдневный срок сообщить Росфинмониторингу сведения о держателе такой кредитной карты и лице, которое её использует.

Однако «под колпак», согласно проекту, должны попасть не все владельцы иностранных платёжных карт. Контролировать будут только операции с платёжными средствами, выпущенными зарубежными банками, расположенными в иностранных государствах, замеченных в финансировании терроризма. Перечень таких стран и даже их отдельных территорий, если, скажем, они подконтрольны террористам, составит Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Замглавы Росфинмониторинга уверил депутатов, что ведомство будет внимательно подходить к формированию списка сомнительных стран и оперативно вносить в него коррективы, поскольку террористическая активность неоднородна.



Первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв предположил, что избирательный подход к контролю платёжных карт заграничных банков может внести путаницу в работу российских кредитных организаций.