Получили уведомление об уплате налога на проданный в прошлом году автомобиль? Ошибки нет, налог надо платить

УФНС Омской области объяснило налогоплательщикам, почему им приходит пришло уведомление на уплату транспортного налога, если автомобиль продан в 2017 году

Все дело в том, что 2018 году налоговыми органами проводились начисления транспортного налога за 2017 год.

В соответствии с пунктом 3 статьи 362 Налогового кодекса РФ в случае снятия транспортного средства с регистрации в течение налогового периода исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента. Коэффициент определяется как отношение числа полных месяцев, в течение которых транспортное средство было зарегистрировано, к числу календарных месяцев в налоговом периоде.

Если снятие транспортного средства с регистрации произошло после 15-го числа соответствующего месяца, то месяц снятия с регистрации транспортного средства принимается за полный месяц.

В налоговом уведомлении указан расчет транспортного налога, в том числе указан год, за который начислен налог (2017) и указано количество месяцев, за которые начислен налог. Например, если транспортное средство снято с учета в регистрирующих органах 25.05.2017, то количество месяцев, за которые начислен налог, должно быть указано 5/12.