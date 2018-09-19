F.A.Q о налоговых вычетах: вычет на обучение

Мы продолжаем давать ответы в своей постоянной рубрике «F.A.Q о налоговых вычетах». Сегодня ответим на вопросы о получении социального налогового вычета на обучение.

Можно ли родитель получить налоговый вычет, если ребенок посещает платный кружок не при школе?

Оформить вычет за обучение ребенка можно, но при соблюдении следующих условий:

в договоре на оказание образовательных услуг родитель должен быть указан в качестве заказчика и плательщика;

платежные документы (квитанции, приходно-кассовые ордера и т.п.) должны быть также оформлены на имя родителя;

у вас должен быть официальный доход, облагаемый налогом 13% (за год подаваемой декларации).

При подаче документов в налоговый орган вам также необходимо будет подтвердить очную форму обучения ребенка (Письмо Минфина России от 08.10.2014 № 03-04-05/50631).

Это можно сделать одним из двух способов:

соответствующей записью в договоре с образовательным учреждением (такая запись содержится почти во всех договорах об оказании образовательных услуг);

справкой, которую выдает образовательное учреждение (в случае отсутствия записи о форме обучения в договоре).

Чеки оплаты учебы не сохранились. Возможно ли по справке или выписке из бухгалтерии ВУЗа о поступившей оплате получить вычет?

Справки и квитанции учебного заведения не являются финансовыми документами и могут быть не приняты налоговой инспекцией.

На практике же все рассматривается индивидуально налоговым инспектором, были случаи, когда справки из ВУЗов принимались к зачету.

Если вы оплачивали в кассе учебного заведения, тогда вам могут выдать копию корешка приходного ордера, а если вы перечисляли средства через банк, попробуйте взять подтверждение оплаты в банке.