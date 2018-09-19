Как отразить в декларации авансовый НДС

Амурское Управление ФНС рассказало о том, что плательщики НДС допускают нарушения при отражении в декларации сумм авансового налога.

Поэтому плательщикам налога на добавленную стоимость сформированы и направлены автотребования по расхождениям, выявленным программой АСК «НДС-2» при сопоставлении данных счетов-фактур у продавца и покупателя, на сумму более 23 млн. руб.

У таких плательщиков установлены нарушения порядка составления декларации по НДС, в случае если договором купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) предусмотрена предварительная оплата.

Налоговая служба области напоминает, что право на налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 12 статьи 171 НК РФ, получает налогоплательщик, перечисливший предоплату контрагенту в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг). При этом плательщик самостоятельно принимает решение, воспользоваться ему налоговым вычетом или предъявить суммы налога по счетам-фактурам, выставленным контрагентом после исполнения договорных обязательств.

Налоговики отмечают, что право на налоговые вычеты корреспондирует с обязанностью в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 НК РФ восстановить суммы НДС, ранее принятые к вычету покупателем, при выполнении условий договора, путем отражения счетов-фактур в книге продаж с кодом вида операции «21».

Восстановление НДС производится в налоговом периоде, когда произведена отгрузка товара (выполнены работы, оказаны услуги) при одновременном отражении счетов-фактур налогоплательщиком в книге продаж, а контрагентом - в книге покупок.